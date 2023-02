"J’ai très peur pour ma vie" : Chulpan Khamatova, actrice russe en exil, témoigne sur LCI

Accompagnée du harpiste Alexander Boldachev, Chulpan Khamatova a récité les poèmes de grands artistes russes "ayant vécu la même chose". "Ce projet m’a sauvée quand j’ai quitté la Russie. Ça aide à surmonter cette grande douleur, j’espère que ça aidera d’autres Russes exilés à faire de même", note-t-elle. Elle estime que son pays opère un retour à ses heures les plus sombres, où la parole était confisquée. "Ce n’était plus possible de parler, d’exprimer ses idées. Pour pouvoir continuer à vivre en Russie, je devais me taire. Ce n’était pas possible pour moi quand je savais que des gens étaient tués alors qu’ils étaient innocents (…). On se demande s’il existe encore une quelconque liberté en Russie. Pour moi, la réponse est non", déclare-t-elle.