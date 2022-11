"J’ai trouvé ma voix en français" : le timbre envoutant de Melody Gardot

Intemporelle, sa voix, son swing, le décor, jusqu’à sa silhouette glamour, Melody Gardot poursuit son récit jazzy. Et cette fois, débarrassée de la canne qui la maintenait encore il y a quelques années. Mauvais souvenir, avec les lunettes fumées qu’elle continue de porter, d’un terrible accident qui l’avait laissée à 19 ans paralysée et muette. "Je suis fière du fait d’être une femme qui a entendu les mots ‘you’ll never walk again’. Et plusieurs années plus tard, baby, je suis ici en talons. On ne peut pas me toucher", sourit Melody Gardot.