"J’en ai fait plusieurs" : Adriana Karembeu se livre sur ses fausses couches

Adriana Karembeu est une femme et une maman comblée. À l'occasion de la diffusion sur France 2 des Pouvoirs extraordinaires du corps humain consacré aux désirs et plaisirs féminins, la présentatrice et mannequin a accordé une interview sans filtre à Femme Actuelle. Elle est notamment revenue sur sa maternité tardive et son parcours du combattant pour enfin devenir maman à l'âge de 46 ans.

"Il y a des femmes qui tombent enceintes facilement, d’autres qui décident d’avoir un enfant plus tard et pour qui c’est moins facile", a expliqué la maman de Nine, née le 17 août 2018 de ses amours avec l'homme d'affaires Aram Ohanian. L'ex-femme de Christian Karembeu a également révélé qu'elle avait fait des fausses couches. "Je n’ai pas fait qu’une, j’en ai fait plusieurs", a-t-elle précisé, brisant ce tabou, à l'image de Sharon Stone qui a déclaré qu'elle en avait fait neuf.