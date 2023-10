"J’étais devenue un robot" : Britney Spears dévoile les premiers extraits de ses mémoires choc

Tout bascule pour elle à la fin des années 2000. Et c’est là que ses mots se font plus percutants. "On m’a tellement fixée en grandissant. Depuis l'adolescence, on m’a regardé de haut en bas, des gens m’ont dit ce qu’ils pensaient de mon corps. Me raser la tête et mal me comporter, c'était ma façon de me défendre. Mais avec la mise sous tutelle, on m’a fait comprendre que cette époque était désormais révolue", explique Britney Spears, faisant référence à cet épisode de 2007 qui a fait basculer sa vie. Agacée d’être poursuivie par les paparazzis, la jeune maman s’était tondu la tête devant leurs appareils médusés.

Hospitalisée en établissement psychiatrique plusieurs mois plus tard, elle voit la gestion de ses finances et de sa vie lui échapper et mise entre les mains de son père. "Je devais me laisser pousser les cheveux et retrouver la forme. Je devais me coucher tôt et prendre tous les médicaments qu'on me disait de prendre", poursuit-elle. La chanteuse dénonce aussi le sexisme dont elle a été victime, se comparant aux artistes masculins "qui ont perdu tout leur argent au jeu, ceux qui ont eu des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale". "Personne n'a essayé de leur retirer le contrôle de leur corps et de leur argent. Je ne méritais pas ce que ma famille m'a fait", insiste-t-elle.