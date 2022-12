J. K. Rowling lance un service d'aide aux victimes de violences sexuelles

J. K. Rowling s'est exprimée ces dernières années de manière très virulente en faveur des droits des femmes, qu'elle a opposés parfois à la cause des militants transgenres, sujet brûlant au Royaume-Uni. En 2020, elle avait partagé sur Twitter un article évoquant les "personnes qui ont leurs règles", en le commentant ironiquement : "Je suis sûre qu'on devait avoir un mot pour ces gens. Que quelqu'un m'aide. Feum ? Famme ? Feemm ?".

Elle s'est ainsi attiré les foudres de certains internautes, qui lui ont rappelé que les hommes transgenres pouvaient avoir leurs règles et que des femmes transgenres non. Elle est depuis la cible d'attaques régulières de la part de militants pour les droits des personnes transgenres et a indiqué en novembre avoir reçu des menaces de mort.