J.K Rowling piégée par deux comédiens russes se faisant passer pour Zelensky

Après cette expérience, un porte-parole de la romancière britannique a réagi, qualifiant cette supercherie de "déplaisante" et de "mauvais goût", rapportent les médias américains Hollywood Reporter et Deadline. "J.K. Rowling a été contactée pour parler de son important travail caritatif en Ukraine, où elle soutient les enfants et les familles qui ont été touchés par le conflit actuel dans la région. La vidéo, qui a été éditée, est une représentation déformée de la conversation", a-t-il fustigé.