Jack pouvait-il survivre à la fin de "Titanic" ? James Cameron donne enfin la réponse

En attendant de découvrir ce documentaire intitulé Titanic : 25 Years Later With James Cameron, les fans sont invités à redécouvrir le film aux 11 Oscars au cinéma. Il ressort en effet dans les salles françaises à partir du 8 février, dans une version restaurée en 3D haute définition, juste à temps pour la Saint-Valentin. Parce que même si on connaît déjà la fin, elle est toujours aussi déchirante...