Jafar Panahi : en grève de la faim, le cinéaste iranien a été libéré de prison

Jafar Panahi, 62 ans, avait été arrêté le 11 juillet 2022 à Téhéran alors qu’il était venu apporter son soutien au tribunal à deux de ses confrères, Mohamed Rasoulouf et Mostafa Aleahmad, arrêtés quelques jours plus tôt pour "troubles à l’ordre public". Dans un contexte de tensions exacerbées, les autorités ont alors décidé de l’envoyer en prison pour purger une peine de six ans de détention, prononcée en 2010 pour "propagande contre le régime".