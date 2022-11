Aaron Taylor-Johnson en pole position pour devenir le nouveau James Bond

Dans un registre bien plus sombre, il a décroché en 2017 le Golden Globe du meilleur second rôle masculin pour sa performance de psychopathe dans Nocturnal Animals, le thriller de Tom Ford. Puis en 2019, sa compagne l’a dirigé en toxicomane repenti dans A Million Little Pieces, d’après le roman de James Frey.

Pour devenir le visage de la franchise 007, l’une des plus lucratives de l’histoire du cinéma, il est nécessaire d’avoir la tête sur les épaules. Chien fou du cinéma britannique, Aaron Taylor-Johnson avoue avoir trouvé son équilibre auprès de son épouse. Ensemble ils ont deux filles, Wylda Rae et Romy Hero, âgées de 12 et 10 ans.