James Bond raciste ? Les romans de Ian Fleming réécrits en Angleterre

The Telegraph donne quelques détails de ces révisions destinées à ne pas heurter la sensibilité de la communauté noire. On apprend ainsi que le terme "nègre" a été retiré de tous les romans et a été remplacé par "personne noire" ou "homme noir". Mais aussi que plusieurs opinions exprimées par 007 au fil des pages ont été révisées.

Dans un paragraphe de Live and Let Die, paru en 1954, l’espion décrit ainsi les négociants africains en or et en diamant comme "des types plus respectueux des lois que je ne l’imaginais, sauf lorsqu’ils ont un peu trop bu". Dans la nouvelle version qui sera disponible en librairies en avril, ce sont simplement "des types plus respectueux des lois que je ne l’imaginais".