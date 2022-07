"Stranger Things" : qui se cache derrière Vecna, le terrifiant méchant de la saison 4 ?

Au fait, à quelle chanson Jamie ferait-il appel s’il se retrouvait dans la même situation ? "Si je devais faire une réponse normale, je dirais la reprise de "Running up that hill" par Placebo. Sinon pour rigoler, je dirais 'Party in the U.S.A.' de Miley Cyrus !". On va en rester à la première version, non ?