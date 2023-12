Jamie Foxx se confie sur sa mystérieuse maladie : "J'ai vu le tunnel, pas la lumière"

Alors qu'il n'était pas annoncé, Jamie Foxx est venu recevoir un prix lundi soir lors d'un événement à Los Angeles. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis l'accident de santé dont il a été victime en avril dernier. Sur scène, l'acteur oscarisé de "Ray" a laissé entendre qu'il était passé tout près de la mort.

Son nom ne figurait pas au générique. À la surprise générale, Jamie Foxx est monté sur la scène d’une soirée organisée par la Critics Choice Association ce lundi à Los Angeles pour recevoir un prix pour son rôle d’avocat dans Death Business, le thriller disponible sur Prime Vidéo. Un petit événement puisqu’il s’agissait de sa toute première apparition publique depuis le mystérieux accident de santé dont il a été victime sur le tournage de la comédie Back in action en avril dernier à Atlanta.

Si la famille de la star oscarisée de Ray a vite balayé les rumeurs les plus alarmistes, la nature exacte de ce problème médical n’a jamais été dévoilée. La presse américaine a toutefois révélé que l’acteur de 55 ans avait été aperçu durant sa convalescence dans un établissement de Chicago spécialisé dans la rééducation des patients victimes d’un AVC ou d’un traumatisme cérébral.

J’ai un nouveau respect pour la vie. J’ai un nouveau respect pour mon art Jamie Foxx

Lund soir, c’est un Jamie Foxx très ému qui s’est exprimé pendant une dizaine de minutes, après avoir reçu une standing ovation de la part des invités réunis au Fairmont Century Plaza du quartier de Century City. "Je veux remercier tout le monde. J’ai traversé quelque chose, j’ai traversé des choses", a-t-il expliqué à la salle après avoir déclaré qu’il y a six mois il ne "pouvait plus marcher".

"Je chéris chaque seconde désormais", a poursuivi le comédien. "Je ne souhaiterais pas ce que j’ai vécu à mon pire ennemi parce que c’est dur lorsque c’est presque terminé… Quand vous voyez le tunnel. J’ai vu le tunnel, je n’ai pas vu la lumière", a-t-il avoué. "J’ai un nouveau respect pour la vie. J’ai un nouveau respect pour mon art. J’ai regardé tellement de films et écouté tellement de chansons pour essayer de passer le temps. N’abandonnez jamais votre art. N’abandonnez jamais."

En juillet dernier, Jamie Foxx avait brisé le silence dans une vidéo sur les réseaux sociaux, expliquant être "revenu de trois mois d'enfer" sans donner là encore plus de précisions sur la nature de son problème de santé. "Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes sortant du corps et essayiez de déterminer si j'allais m'en sortir", s’était-il défendu pour justifier son long silence médiatique.

Alors qu’il fourmille de projets, le comédien a refait les gros titres de la rubrique judiciaire fin novembre. Il est en effet visé par une plainte pour agression sexuelle, une jeune femme dénonçant des faits survenus dans un bar de New York en 2015. Dans un communiqué, son avocat a dénoncé "des tactiques de mensonges et de menaces d’un autre âge".