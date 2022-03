Couronnée aux Bafta, Jane Campion en route pour un triomphe aux Oscars avec "The Power of The Dog" ?

Elle est la troisième femme à remporter le Bafta de la meilleure réalisation après Kathryn Bigelow pour Démineurs en 2000 et Chloe Zhao pour Nomadland l’an dernier. La Néo-Zélandaise Jane Campion a été couronnée dimanche soir lors des récompenses du cinéma britannique pour The Power of The Dog, également désigné meilleur film de l’année. C’est une demi-surprise tant ce western psychologique n’en finit plus de cumuler les prix. D'ailleurs, si la cinéaste de 67 ans était absente dimanche à Londres, c'est parce qu'elle recevait en même temps le trophée du meilleur film et de la meilleure réalisation aux Critics' Choice Awards à Los Angeles.

The Power of The Dog, c’est l’adaptation d’un roman culte de l’écrivain américain Thomas Savage, paru en 1967. Nous sommes en 1925 dans le Montana où après avoir étudié à Yale, l’ombrageux Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) a repris le ranch familial avec son cadet George (Jesse Plemons), son souffre-douleur. Jusqu’au jour où ce dernier lui annonce qu’il va épouser Rose (Kirsten Dunst), la veuve d’un aubergiste du coin. Mais lorsque la jeune femme débarque avec son fils Peter (Kodi Smit-McPhee), l’atmosphère devient vite étouffante…