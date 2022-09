Jane Fonda annonce souffrir d'un cancer et en profite pour étriller le système de santé américain

Elle promet de se battre, et ça malgré la maladie. L'actrice américaine et militante Jane Fonda a annoncé ce vendredi qu'elle souffrait d'un cancer, tout en étant optimiste sur ses chances de guérison. Elle en a profité pour dénoncer au passage les inégalités d'accès aux soins aux États-Unis. "On m'a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien", un cancer du système lymphatique, "et j'ai commencé les traitements de chimiothérapie", a annoncé sur son compte Instagram l'actrice oscarisée, âgée de 84 ans. "Il s'agit d'un cancer tout à fait curable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceuse", a-t-elle aussitôt relativisé.

"J'ai aussi la chance d'avoir une assurance maladie et d'avoir accès aux meilleurs médecins et traitements. Je suis consciente que je suis privilégiée et c'est triste", a poursuivi la vedette, soutien phare du parti démocrate aux États-Unis, ajoutant que beaucoup de ses compatriotes "n'ont pas accès aux soins de qualité que je reçois et ce n'est pas juste".