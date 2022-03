Jared Leto, entretien avec un vampire pour "Morbius" : "J’aime être mis au défi"

Morbius est-il un superhéros, un super-méchant ou un super-humain ?

Il est tout ça à la fois et c’est ce qui m’a plu. Je pense qu’il y a ici une certaine complexité qu’on ne voit pas toujours. Et je me sens plutôt chanceux d'avoir pu me plonger dans cette transformation et d'amener le Dr. Michael Morbius à l'écran pour la toute première fois.

Que connaissiez-vous de lui avant de l’incarner ?

Rien du tout ! J’ai creusé, je me suis instruit dès le départ et je me suis lancé dans ce voyage fou pour lui donner vie. C’est un médecin très malade et fragile qui cherche un remède à une maladie très rare. Il le trouve et devient fort, puissant et en bonne santé. Et il obtient au final un peu plus que ce qu’il souhaitait. Il devient monstrueux et entame cette bataille entre le bien et le mal, entre ses pulsions. J’ai lu tous les comics. Les illustrations ont été une vraie inspiration, surtout celles des années 1970 que j’adore. Et puis à un moment donné, tu laisses ton imagination prendre le relais.