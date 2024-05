Jason Momoa, la star d'"Aquaman", a retrouvé l'amour auprès d’une jeune actrice

Deux ans après sa séparation avec Lisa Bonet, mère de ses deux enfants, Jason Momoa n’est plus un cœur à prendre. Le héros de "Fast and Furious" a passé la seconde et officialisé sa relation avec Adria Arjona, une comédienne de 12 ans sa cadette. Le couple apparaît sur une série de photos partagées sur Instagram lors d’un road trip au Japon.

Il s’affiche heureux comme un poisson dans l’eau. Jason Momoa est amoureux et a décidé de ne plus le cacher. Le héros d’Aquaman a préféré Instagram aux tapis rouges de Hollywood pour présenter sa nouvelle compagne. Deux ans après sa rupture avec Lisa Bonet, l’acteur américain de 44 ans a retrouvé le sourire auprès d’Adria Arjona, comédienne elle aussi. Les tourtereaux posent ensemble sur les clichés d’un voyage de groupe au Japon, publiés par la star sur les réseaux sociaux.

"Japon, tu es un rêve devenu réalité, tu m’as ébloui !", écrit-il, visiblement ravi d’avoir "partagé une autre incroyable aventure avec mon amour" - en espagnol dans le texte, "mi amor". Car sa nouvelle petite amie est d’origine hispanique. Fille du chanteur guatémaltèque Ricardo Arjona, Adria Arjona est née à Porto Rico et a vécu au Mexique avant de s’installer aux États-Unis.

La jeune femme de 32 ans s’est distinguée dans la saison 2 de la série True Detective, dans les films Pacific Rim : Uprising et 6 Underground. Elle sera prochainement au générique de Hit Man avec Glen Powell. People avance qu’elle aurait rencontré Jason Momoa la première fois sur le tournage du film Netflix Sweet Girl, sorti en 2021.

Son prochain projet, Blink Twice, a été réalisé par Zoe Kravitz qui n’est autre que l’ex-belle-fille de Jason Momoa dont il est resté très proche. L’acteur a vécu pendant 17 ans Lisa Bonet. Ils s’étaient mariés en octobre 2017 dans la plus grande discrétion en présence de leurs enfants, Lola, née en 2007 et Nakoa-Wolf, né en 2008.