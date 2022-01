Jason Momoa fera-t-il oublier Dwayne Johnson dans la saga "Fast and Furious" ?

Il rejoint la famille la plus rapide de Hollywood. Sans doute aussi la plus dysfonctionnelle. Jason Momoa sera au générique du prochain Fast and Furious, dixième du nom. Annoncée par la presse spécialisée, son arrivée a été officialisée par les réseaux sociaux de la saga ce week-end. Sans rien dire de plus de son nouveau héros. Sera-t-il ange ou démon ? Aussi effrayant que sympathique, l’acteur popularisé par Game of Thrones et Aquaman a les capacités pour jouer dans les deux camps.