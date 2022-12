"Je condamne la pédocriminalité" : Bastien Vivès fait son mea culpa après l’annulation de son expo à Angoulême

"Mon œuvre est variée", insiste aujourd'hui Bastien Vivès. "Pour celles et ceux qui ne m’auraient jamais lu, la plupart de mes livres évoque la naissance du sentiment amoureux et du désir. C’est le sujet qui m’inspire le plus. Mes quatre livres dits "pornographiques" sont vendus en librairie sous blister, avec un avertissement et une interdiction aux moins de 18 ans. Ils s’inscrivent dans un genre burlesque humoristique."

"Ce ton provocateur, il m’est arrivé de le reprendre parfois, de manière maladroite, dans mes interviews", reconnaît également l’auteur. "On dit parfois de moi que je suis sans filtre, mais à aucun moment je n’ai voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels. Et je tiens évidemment, si mes propos ont pu heurter ces personnes, à leur présenter mes plus sincères excuses."