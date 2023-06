"Je continue d'avancer, c'est la vie" : retirée en Espagne, Amber Heard sort du silence

La présence de la star de Pirates de Caraïbes à Cannes avait d'ailleurs provoqué la polémique. Lors de la conférence de presse du film, l'acteur américain n'a pas pu échapper à plusieurs questions sur son image sulfureuse à Hollywood et sa présence contestée sur la Croisette. "Croyez ce que vous croyez, la vérité est la vérité. Est-ce que c’est positif ou négatif pour le film, tous ces murmures abstraits ? (...) Tout ce que vous avez lu sur ma vie depuis cinq ou six ans, c’est une fiction horrible", a-t-il déclaré.

Plusieurs membres de l'équipe du film le Ravissement, présenté dans le cadre de la Semaine de la critique, n'avaient pas hésité à arborer des t-shirts à l'effigie d'Amber Heard. Dans une tribune publiée par Libération, des acteurs et actrices français, dont Julie Gayet et Laure Calamy, avaient quant à eux critiqué le Festival de Cannes qui déroule "le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent", en référence à Johnny Depp et à Maïwenn, qui a agressé le fondateur du site d'information Mediapart, Edwy Plenel, dans un restaurant à Paris.