"Je me genre au masculin" : la mise au point de Christine and the Queens

Sur TikTok, Christine and the Queens dit avoir pris le temps de la réflexion avant de s’adresser aux internautes et assure que cette prise de parole "lui fait du bien". "J’en ai assez de ce malentendu entretenu aussi par mon silence, silence qui était censé protéger mon art", poursuit l’artiste qui sortira en septembre un nouvel album. Son titre ? Redcar les adorables étoiles. Redcar, c'est aussi le nouveau pseudonyme de l’artiste après Chris. "Je me genre au masculin, depuis un an maintenant. Un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C’est un processus assez long", confesse-t-il.