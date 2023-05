"Je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité" : Adèle Haenel justifie l'arrêt de sa carrière

Adèle Haenel brise le silence. Quasi-absente des écrans depuis son coup d’éclat aux César en 2020, la star de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma s’exprime dans une lettre ouverte publiée par Télérama. Alors que la revue enquêtait sur sa carrière d’actrice, l'artiste de 34 ans a décidé de prendre les devants. Et d'expliquer pourquoi elle avait tourné le dos à son métier, peut-être pour toujours.

"J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est", écrit celle qui a remporté deux César en 2014 et 2015 pour ses rôles dans Suzanne et Les Combattantes.