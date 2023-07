"Je n'arrive plus à garder ce secret" : Caroline Receveur dit être atteinte d'un "cancer du sein agressif"

Son silence inquiétait ses fans. Caroline Receveur a pris la parole ce mardi sur Instagram pour annoncer à ses abonnés qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. "Aujourd’hui, mardi 25 Juillet 2023 je suis à l’hôpital. Une semaine après avoir reçu son 2ème cycle de chimiothérapie, mon corps (et mon esprit) se déshydrate. Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d’attente, je craque...", confie la jeune femme en légende d'une vidéo où on la découvre le crâne rasé, en larmes, dans une salle d'hôpital.

"Moi qui pensais pouvoir garder 'ce secret' je n’y arrive plus. Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien… Ce quotidien ponctué par les allers-retours à l’hôpital depuis l’annonce de mon cancer du sein il y a 2 mois", poursuit l'ex-candidate de "Danse avec les stars" qui précise que son cancer est "agressif", mais qu'il a été détecté à un stade précoce.