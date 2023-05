"Je n'aurai jamais 80 ans" : Michael J. Fox fataliste face à la maladie de Parkinson

Plus que les tremblements, les troubles de l'élocution, la rigidité musculaire ou les secousses épuisantes, ce sont les chutes et les fractures qui sont désormais compliquées à gérer. "J'ai subi une opération à la colonne vertébrale. J'avais une tumeur à la colonne vertébrale. Et c'était bénin, mais ça a gâché ma marche", confie le comédien. "Et puis j'ai commencé à casser des trucs. Je me suis cassé ce bras, et je me suis cassé ce bras, je me suis cassé ce coude. Je me suis cassé le visage. Je me suis cassé la main."