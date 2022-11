"Je n'étais plus moi-même" : Will Smith revient sur la gifle infligée à Chris Rock

C'est sa première interview télé depuis la fameuse gifle. Will Smith était invité sur le plateau du "Daily Show", animé par Trevor Noah sur la chaîne Comedy Central, pour assurer la promotion de son dernier film, Emancipation (diffusé à partir du 9 décembre prochain sur Apple TV+). Le comédien américain – qui avait présenté ses excuses sur sa chaîne YouTube en juillet dernier – est revenu comme on pouvait s'y attendre sur la désormais célèbre gifle assénée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars en mars dernier.

"C'était une nuit horrible. J'ai complètement perdu la tête. Mais on ne sait jamais vraiment ce que les personnes traversent dans leur intimité", a commencé Will Smith tout en admettant qu'il n'y avait aucune excuse pour son geste. "Il faut être bons les uns envers les autres. C'est difficile. Mais la chose la plus difficile pour moi, c'est de réaliser que ma peine a fait du mal à tant de personnes autour de moi", a poursuivi le comédien ému.