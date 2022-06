"Je ne pensais à rien d’autre" : Brad Pitt victime d'un escroc dans son château du sud de la France

On peut être l’une des stars les plus cool de la planète… et se faire avoir comme un bleu. Dans le nouveau numéro du magazine QG, Brad Pitt raconte l’incroyable arnaque dont il a été victime après avoir acheté le château de Miraval, dans le sud de la France, avec son ex-épouse Angelina jolie. Nous sommes en 2008 et le couple a déboursé la rondelette somme de 67 millions de dollars pour acquérir cette bâtisse provençale du XVIIe siècle située sur un terrain de 600 hectares.