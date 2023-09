"Je ne pourrai plus jamais avoir d’enfant" : Lorie Pester révèle avoir subi une hystérectomie

"Déjà, j’ai ma petite poupette", poursuit-elle. "Je pense que si je ne l’avais pas eue, je n’aurais pas pris cette décision et je serais restée avec douleurs jusqu’à avoir un enfant. Aujourd’hui, ça m’a changé la vie. Je n’ai plus du tout mal", se réjouit la comédienne qui, à l'instar de nombreuses célébrités, a pris la parole pour éveiller les consciences. Comme le confie Lorie – qui a eu recours à une fécondation in vitro (FIV) pour tomber enceinte – la douleur était tellement violente qu'elle tombait dans les pommes durant les tournages.