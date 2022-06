"Je ne veux plus être associée à lui" : la fille transgenre d’Elon Musk veut changer de nom

Le grand public ne sait rien de leur relation. Mais elle n'est visiblement pas au beau fixe. L'un des enfants d'Elon Musk a officiellement demandé à la justice américaine de changer de nom pour ne plus avoir à porter celui du fondateur de Tesla et SpaceX. "Je n'habite plus avec mon père biologique et ne veux plus être associée à lui sous quelque forme que ce soit", écrit la jeune femme transgenre pour expliquer sa requête déposée en avril, au lendemain de son 18e anniversaire.