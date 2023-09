"Je pense que je remarcherai dans 6 mois" : Mathieu Kassovitz a failli être amputé après son accident

"J'ai pris une énorme claque", admet l'artiste qui profite de cette vidéo pour saluer le travail du personnel hospitalier. "On a beau dire ce que l’on veut de la France à tous les niveaux, mais ce qu’il se passe dans les hôpitaux est tout simplement incroyable", dit-il avec émotion. "Ils sont très peu payés pour ce qu’ils donnent. Mais c’est une fierté française. On sait pourquoi on paie nos impôts", admet Mathieu Kassovitz qui conclut sa vidéo avec un vibrant message de solidarité.

"Je suis fier d'être Français. Macron pas Macron, soyons fiers d'être ce que nous sommes. Même si on n'est pas d'accord avec ceux qui nous dirigent, notre esprit restera le même. Eux, ils vont passer, on va en élire d'autres. (...) Noirs, blancs, jaunes, verts (...), on est tous les mêmes. Ne laissez pas les médias dire qu'on se déteste parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans la rue".