"Je pourrais tuer mon ex" : Shakira s'en prend (encore) à Gérard Piqué... en chanson

Elle est toujours aussi remontée. À l'occasion de la Saint-Valentin, Shakira a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle elle prend à nouveau pour cible son ex, le footballeur espagnol Gérard Piqué. On peut voir la star colombienne faire un lip sync sur la chanson Kill Bill de SZA, aux paroles plutôt explicites.

"Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment en suis-je arrivée là ? Je pourrais tuer mon ex, mais je l'aime toujours. Mieux vaut être en prison que seule", chante la maman de Milan et Sacha, alors qu'elle passe la serpillière en talons aiguille et combinaison noire.