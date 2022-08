"Je reprends des couleurs" : Florent Pagny rassure ses fans sur son état de santé

Le "patron" se porte de mieux en mieux, et c’est lui qui le dit. Dans un message posté ce dimanche sur Instagram, Florent Pagny rassure ses fans sur son état de santé, près de six mois après avoir annoncé qu’il souffrait d’un cancer du poumon. "Tout va très bien ! Je reprends des couleurs en mer Égée. Magnifique", écrit le chanteur de 60 ans en légende d’un cliché où il apparaît sur un bateau, regard pensif et teint halé.