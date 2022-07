"Je serai dans un rire, jamais loin" : les mots d'adieux de Charlotte Valandrey à sa fille Tara

"Longtemps, elle a dormi avec moi. Pour me protéger, je suppose", révèle l'actrice en 2015 dans un entretien accordé à Gala. "Mais elle me ressemble, elle est résiliente. Les choses dures, elle les surmonte, les occulte. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas marquée. Mais plus je vais être légère, moins je serai en attente d’amour, plus elle se sentira libérée."