Le documentaire "Je suis : Céline Dion" sera diffusé sur Prime Video le 25 juin prochain. La chanteuse y raconte son combat contre le syndrome de la personne raide. Un film bouleversant dans lequel la star de 56 ans se livre sans aucun filtre.

Elle avait promis de tout dire. Elle a tenu parole. Le 25 juin, Amazon Prime dévoilera "Je suis : Céline Dion", le documentaire très attendu sur le combat de la chanteuse contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique qui touche une personne sur un million et dont elle souffre depuis 17 ans. Une maladie incurable qui provoque des raideurs musculaires et de violents spasmes.

"Je ne veux plus mentir", explique Céline Dion que l'on découvre les traits tirés, sans maquillage, les cheveux grisonnants, reclue dans sa magnifique maison de Las Vegas, contrainte au repos et à des prises de médicaments quotidiennes. Malgré la présence de ses enfants, les jumeaux Eddie et Nelson, elle apparait plus seule que jamais. Des images qui contrastent avec celles que l'on connait de la bête de scène adulée dans le monde entier.

J’ai commencé à avoir des spasmes aux cordes vocales il y a 17 ans Céline Dion

Diagnostiqué en 2022, la star québécoise de 56 ans confesse qu'elle souffre en réalité depuis très longtemps. "J’ai commencé à avoir des spasmes aux cordes vocales il y a 17 ans", révèle-t-elle. "Parfois, je trichais. Je tendais le micro au public, je donnais des fausses excuses pour annuler", explique la chanteuse en larmes qui confesse avoir pris jusqu'à 90 grammes de Valium par jour afin de calmer la douleur. "J'aurai pu mourir", souffle-t-elle.

"L'année dernière, je suis arrivée à un point où je ne pouvais plus marcher. Je perdais mon équilibre, je souffrais beaucoup. Et je n'ai pas retrouvé ma voix", se désole Céline Dion qui tente de chanter face à la caméra, mais dont la voix se brise. On la découvre également en studio essayer d'enregistrer "Love Again", le titre qui accompagne la comédie romantique du même nom sortie en 2023. Désemparée face à sa voix qu'elle ne maîtrise plus, elle apparait plus vulnérable que jamais.

Une crise violente et difficile à regarder

"J'ai l'impression que je suis un pommier, les gens font la queue et je leur donne la meilleure des pommes. Mes branches commencent à tomber, à se courber, à produire un peu moins de pommes, mais il y a toujours autant de monde dans la file", lâche la chanteuse qui travaille d'arrache-pied avec son équipe de médecins pour l'aider à maitriser ce mal qui la tient éloignée de son public.

C'est justement au cours d'une de ces séances de rééducation que la star est victime d'une violente crise. Tout débute par un spasme au pied avant que tout son corps ne se raidisse. Allongée sur une table, Céline Dion gémit. Le regard perdu dans le vide, la bouche ouverte, la lèvre qui bouge toute seule, elle ne contrôle plus rien. Inquiets, ses managers hésitent à appeler les secours avant que les choses ne se calment grâce à l'intervention de son médecin. Une scène très difficile à regarder. On se sent à la fois voyeur et impuissant face à la souffrance de la chanteuse.

"Je suis très gênée après chaque crise", admet Céline Dion qui a choisi de ne rien cacher afin que ses fans comprennent la gravité de la situation. Malgré tout, la chanteuse qui conservé son sens de l'humour, est bien décidée à ne pas baisser les bras et à remonter sur scène un jour. Une rumeur circule selon laquelle elle pourrait chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une information que personne n’a encore confirmée. "J'ai toujours eu un plan B ou C. Si je ne peux pas marcher, je ramperai", conclut Céline Dion. Une détermination qui force le respect.