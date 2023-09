"Je suis écœurée" : Hiromi Rollin répond aux accusations des enfants d'Alain Delon

Elle réfute le terme de "dame de compagnie" employé par la famille de l'acteur pour décrire la relation qui la lie à Alain Delon. "Nous nous comportions comme un couple normal, on avait des gestes tendres l’un envers l’autre devant tout le monde, on s’embrassait, les enfants l’ont vu, ils savaient très bien que, jusqu’à l’AVC d’Alain, on partageait le même lit", précise Hiromi Rollin, qualifiant d'"ignoble" cette appellation.