"Je suis terriblement soucieux du monde que nous allons laisser" : Ben Harper revient avec un album engagé

Il avait un peu disparu des radars ces dernières années. Ben Harper signe un retour en beauté en convoquant l'esprit de Marvin Gaye pour un album soul qui oscille entre groove et engagement. En 1971, Marvin Gaye signait What's going on, disque d'un artiste préoccupé par la guerre au Vietnam et les injustices raciales et sociales aux États-Unis.

Un demi-siècle plus tard, la guerre gronde en Ukraine et les États-Unis font toujours face aux mêmes démons intérieurs. Dans son nouveau disque, Bloodline maintenance, Ben Harper évoque la menace nucléaire (Where did we go wrong), le travail de mémoire à entretenir sur l'esclavage (We need to talk about it) et les inégalités (Problem child).