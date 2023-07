"Je suis un gros dragueur" : la défense de Kevin Spacey, jugé pour agressions sexuelles à Londres

Le héros oscarisé de American Beauty et Usual Suspects dit s’être rendu dans la salle de bains et qu’à son retour, son invité a quitté les lieux de manière précipitée. "S’il a regretté immédiatement, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour lui", a-t-il estimé. "Mais j’ai ressenti un truc bizarre, un truc étrange, et ça m’a perturbé."

Aux États-Unis, Kevin Spacey a vu sa carrière partir en fumée en 2017 suite à une série d’accusations à son encontre. À l’automne dernier, il a été jugé non coupable lors d’un procès à New York. Deux autres procédures ont été abandonnées. À Londres, l’acteur a décidé de plaider non coupable des 12 charges d'agressions sexuelles contre lui. Le procès doit durer un mois au total.