"Je veux revoir Alain" : Hiromi Rollin se confie sur Delon dans une nouvelle interview

Hiromi Rollin a donné une longue interview au magazine "Le Point". La sexagénaire est revenue sur les différends qui l'opposent aux enfants d'Alain Delon. Ces derniers la présentent comme la dame de compagnie de leur père, alors qu'elle assure avoir été sa compagne.

Elle se montre dévastée. Dans une longue interview accordée au magazine Le Point, Hiromi Rollin s'est confiée sur sa nouvelle vie depuis que les enfants d'Alain Delon lui ont fait quitter Douchy, la résidence où elle vivait avec le comédien. Présentée comme la dame de compagnie de leur père, Hiromi Rollin soutient bec et ongle qu'elle était la compagne de l'acteur.

"Je veux revoir Alain, je n’arrive pas à croire que ce ne soit pas possible. Il me manque et je sais que je lui manque. Il doit se demander où je suis, pourquoi je suis partie", déplore la sexagénaire, mise à la porte le 5 juillet 2023 par les enfants de la star. "C’était irréel, je n’avais plus rien. On venait de me voler ma vie", confie Hiromi Rollin qui revient sur son histoire avec Alain Delon, qui a été placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire pour son suivi médical.

On se promenait, on parlait beaucoup, je lui préparais des petits plats Hiromi Rollin

"On était bien, on se promenait, on parlait beaucoup, je lui préparais des petits plats", se souvient Hiromi Rollin qui s’est installée à Douchy en 2006. Tout a basculé en 2019, après le double AVC d’Alain Delon. C’est à ce moment, d’après elle, que ses enfants ont commencé à faire barrage.

Très en colère, elle leur reproche de ne plus vraiment venir voir leur père. "Anthony ne venait presque plus. De temps en temps, il arrivait, faisait des photos, les mettait sur Instagram". Idem pour Anouchka.

Hiromi Rollin estime qu'Alain Delon n’a plus le goût de vivre. "Moi, je le lui donnais. Il me disait parfois : 'C’est bien, tout est beau ici, j’adore Douchy, mes chiens, heureusement que tu es là. (…) Si je suis en vie, c’est grâce à toi'". Un tableau idyllique à ses yeux, qui a volé en éclat depuis qu'elle a quitté Douchy. "Je veux revoir Alain pour lui dire mon amour, même si ça doit être la dernière fois", conclut-elle.