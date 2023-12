Goldman toujours au sommet, Mbappé chute… Découvrez les 50 personnalités préférées des Français

Le JDD a dévoilé la 35e édition de son top 50 des personnalités préférées des Français. Pour la septième année consécutive, ce baromètre sacre le chanteur Jean-Jacques Goldman. Classé 30ᵉ, Jordan Bardella est le seul politique à tirer son épingle du jeu.

L'eau mouille, le feu brûle et Jean-Jacques Goldman est adoré par les Français. Pour la septième fois de suite, le chanteur occupe, en 2023, le sommet du baromètre annuel Ifop/JDD concernant les personnalités préférées des habitants de l'Hexagone. Mieux, "JJG" a glané la première place de ce classement lors de 14 des 15 dernières éditions, seulement détrôné en 2016 par Omar Sy. Avec désormais 13 "titres", il prend ses distances avec Yannick Noah (11) et se rapproche de l'Abbé Pierre (16). Le commandant Cousteau (20) garde, lui, encore un bon matelas d'avance.

Autour de l'interprète de Je te donne ou encore Je marche seul, la hiérarchie est largement bouleversée. Dauphin l'année passée, l'astronaute Thomas Pesquet perd une place et rétrograde au troisième rang. Il est dépassé par Florent Pagny (+4 places), dont la lutte contre son cancer du poumon lui a visiblement valu un élan de sympathie. Omar Sy (4ᵉ, -1 place) descend lui du podium. Soprano (5ᵉ, -1 place) et Phillippe Etchebest (10ᵉ, -3 places) reculent mais se maintiennent dans les dix premières positions.

Les Bleus chutent, les stars du cinéma en profitent

Tout le contraire d'un Kylian Mbappé en chute libre dans le cœur et l'esprit des Français. 4ᵉ en 2022, la star du PSG, dont le comportement sur et en dehors du terrain a parfois pu énerver ces derniers mois, se classe 22ᵉ de ce cru 2023. Il reste tout de même le deuxième footballeur tricolore le plus apprécié, derrière Zinedine Zidane (16ᵉ, -1 place) mais devant Antoine Griezmann, lui aussi déclassé (26ᵉ, -15 places). À noter également la dégringolade d'Olivier Giroud (48ᵉ, -39 places, soit le plus gros écart entre les deux dernières éditions). Du côté du ballon ovale, qui a largement fait les gros titres de l'actualité avec la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont se maintient dans le ventre mou (38ᵉ, aucun changement).

Dans le monde de la culture, le chanteur Vianney fait une percée et se hisse à la cinquième position (+14 places), au même titre que les acteurs Dany Boon (9ᵉ, +12 places), Jean Dujardin (12ᵉ, +19 places), Alexandra Lamy (19ᵉ, +35 places), Virginie Efira (24ᵉ, +23 places), Valérie Lemercier (32ᵉ, +32 places), Franck Dubosc (36ᵉ, +23 places), ou que les chanteurs Alain Souchon (29ᵉ, +15 places), Zazie (41ᵉ, +27 places), Nolwenn Leroy (42ᵉ, +15 places) ou encore Vanessa Paradis (43ᵉ, +12 places). Globalement, selon le JDD, les Français ont "plébiscité cette année les artistes". Au contraire, les stars de la télévision, Stéphane Plaza, visé par des accusations de violences conjugales, (27ᵉ, -11 places), et Jean-Luc Reichmann (37ᵉ, -22 places) perdent du terrain.

La défiance vis-à-vis des politiques se confirme

Par ailleurs, alors que le fossé entre les Français et leurs représentants politiques n'a jamais semblé aussi grand, seul Jordan Bardella (RN) se fait une place dans ce classement, à la 30ᵉ place (pas d'évolution par rapport à 2022). C'est "du jamais vu", assure Frédéric Dabi, patron de l'Ifop, dans les colonnes de nos confrères. De son côté, Emmanuel Macron est sorti du top 50 (63ᵉ, -35 places), payant une année tendue avec notamment la réforme des retraites et la loi immigration, deux textes controversés.

Curiosité de ce classement, la première femme n'apparaît qu'à la 15ᵉ position, en la personne de Sophie Marceau (+13 places). Karine LeMarchand est, elle, 18ᵉ (+14 places). Au total, seules 18 femmes apparaissent dans ce top 50, soit seulement 36% d'une hiérarchie encore largement masculinisée.

Étude réalisée auprès d'un échantillon "d'un peu plus de 1000 citoyens représentatifs de la population" du 14 au 18 décembre derniers.