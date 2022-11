Jean Lassalle star d'un clip de rap tourné dans le Béarn

Une collaboration artistique surprenante. Le candidat vaincu à l'élection présidentielle Jean Lassalle est devenu la star d'un clip de rap qui porte son nom. Aux côtés des auteurs du morceau, Théo Bertrand, ancien acteur de Plus belle la vie, et du rappeur KAIKOH, celui qui a été député pendant vingt ans de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantique, qui comprend le Béarn, enchaine les pas de danse et les verres.