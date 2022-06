Jean-Louis Trintignant et la course automobile : l’autre passion d’un géant du cinéma

Sa passion pour la course, Jean-Louis Trintignant ne va l’assouvir que sur le tard, alors qu’il a déjà une quarantaine d’années et déjà une belle carrière d’acteur à son actif. Il prend des cours de pilotages pour se mettre au niveau des meilleurs et à partir de 1977, il court pour l’écurie British Leyland et participe à plusieurs rallyes.

En 1980, il s’essaye à l’endurance et se lance sur la piste mythique des 24 heures du Mans à bord d’une Porsche 1953 K3. Il n’ira pas au bout puisqu’au petit matin, sa voiture percute violemment le rail de sécurité à plus de 300 km/h. Le bolide est pulvérisé mais son célèbre pilote en ressort miraculeusement indemne. Ce qui ne va pas l’empêcher de persévérer, au risque d’en agacer certains.