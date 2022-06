Jean-Louis Trintignant, géant du cinéma français, est mort à l'âge de 91 ans

C'était un comédien mythique du cinéma français. Jean-Louis Trintignant est mort ce vendredi à l'âge de 91 ans. L'acteur de Et Dieu... créa la femme, Un homme et une femme et Amour est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches", a précisé son épouse. Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité.

Profondément marqué par la mort de sa fille Marie en 2003 dont il ne s'est jamais remis, il avait mis un frein à sa carrière au cinéma en 2018 pour des raisons de santé. "Je ne me déplace plus tout seul, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi pour me dire 'Attention, tu vas te casser la gueule'", expliquait à Nice-Matin l'acteur aux 160 rôles au cinéma et au théâtre, dont la dernière apparition sur grand écran remonte à Les plus belles années d'une vie, de Claude Lelouch en 2019.

Né 11 décembre 1930 à Piolenc dans le Vaucluse, Jean-Louis Trintignant est le fils de Raoul Trintignant, un industriel et élu de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Sa mère, Claire, issue d'une famille riche, est tondue après la guerre pour avoir eu une liaison avec un soldat allemand. Étudiant en droit à l'université d'Aix-en-Provence, Jean-Louis Trintignant décide de se lancer dans le théâtre après avoir assisté à une représentation de L'Avare, mise en scène par Charles Dullin.