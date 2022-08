"Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà" : un documentaire sans langue de bois sur un animateur brillant mais torturé

Sa vie aura été marquée par le succès, mais aussi par la tragédie. Dix ans après sa mort, TF1 diffuse un documentaire qui retrace la vie professionnelle et intime de Jean-Luc Delarue. Prodige de la télévision, il a succombé à un cancer de l’estomac et du péritoine à 48 ans en 2012 après une vie marquée par les excès. "Le succès qu'il a eu, il faut l'encadrer et le mettre au Louvre, il n'y en aura plus des comme ça", estime Michel Denisot qui fait partie des nombreuses personnalités à avoir accepté de témoigner dans ce documentaire cash et sans langue de bois.

Animateur préféré des Français durant les années 2000, Jean-Luc Delarue a longtemps bénéficié d'une image de gendre idéal auprès du public. Il s'était, en réalité, battu toute sa vie contre ses démons intérieurs. "C'était le roi, il avait envie de l'être. Mais est-ce qu'il était content ?", s'interroge l'ancien animateur du "Grand Journal".