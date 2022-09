Jean-Luc Godard est mort : "Il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d'étoiles", réagit Brigitte Bardot

"Et Godard créa le Mépris et c'est à bout de souffle qu'il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d'étoiles", a réagi mardi sur Twitter Brigitte Bardot à la mort de celui qui lui a offert parmi les scènes les plus cultes du cinéma français. Son message, ponctué de références à la filmographie du réalisateur, est accompagné d'une photo en noir et blanc sur laquelle elle enlace "JLG".