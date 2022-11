Soupçonné de viols sur mineures, Jean-Luc Lahaye ne fêtera pas ses 70 ans sur scène

Jean-Luc Lahaye privé de concert. Libéré en mai dernier après six mois de détention de provisoire, suite à sa mise en examen en novembre 2021 pour viol et agression sexuelle de mineures de plus de 15 ans, le chanteur espérait remonter sur scène le 23 décembre au Réservoir, à Paris, pour fêter ses 70 ans, comme il le fait pour chacun de ses anniversaires. "C'est un rendez-vous pour mes fans", déclarait-il l'an dernier au magazine Platine.

Mais dans une ordonnance datée du 4 octobre, la juge d'instruction avait modifié les conditions de son contrôle judiciaire afin de lui interdire d'exercer l'activité professionnelle à l'origine des infractions dont il est accusé. D’après les informations de TF1-LCI, cette décision vient d’être confirmée ce mardi par la cour d’appel de Paris auprès de laquelle l’interprète de Papa chanteur, 69 ans, avait déposé un recours.