Suspecté de viol de mineures, Jean-Luc Lahaye interdit de se produire en concert

Vedette des années 1980, l'interprète de "Papa chanteur" ou "Femme que j'aime" a été mis en examen en novembre 2021 pour viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans après les dénonciations des deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000. Les faits allégués, qu'il conteste, auraient débuté en 2013. Début octobre, une des plaignantes avait raconté sur RMC que les agressions qu'elle dit avoir subi s'étaient passées "en grande partie dans les loges, dans les coulisses des concerts".

Pour rappel, Jean-Luc Lahaye a déjà été condamné pour des infractions sur des mineurs en 2007 et 2015.