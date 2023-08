Jean-Paul Rouve en Gabriel Matzneff dans "Le Consentement" : la bande-annonce enfin dévoilée

C’est un défi périlleux que la réalisatrice Vanessa Filho a choisi de relever en adaptant Le Consentement, le livre coup de poing de Vanessa Springora. Un an après la fin du tournage, qui s'est déroulé à l'été 2022, nous avons pu le découvrir en avant-première et c’est sans doute l’un des films français les plus forts des mois à venir. En amont de sa sortie le 11 octobre prochain, sa bande-annonce vient d’être dévoilée ce jeudi.