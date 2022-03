L'hommage de Nathalie Marquay-Pernaut à Jean-Pierre Pernaut

"En 2001, j'étais invité à Mulhouse dans le public avec Robert Namias, le patron de l'information de TF1. C'est là que j'ai rencontré une jeune femme prénommée Nathalie Marquay, qui avait été Miss France en 1987 et 6ᵉ dauphine de Miss Monde. Et nous avons eu un coup de foudre", nous racontait Jean-Pierre Pernaut en décembre dernier. "C'est Sylvie Tellier qui a été élue ce soir-là", se souvenait-il. Le couple s’était marié six ans plus tard. Ils avaient deux enfants, Lou, née en 2002, et Tom, né en 2003. "Merci à tous pour votre amour. On reste en famile pour le moment. Profitez de vos proches et dites-leur que vous les aimez", a écrit la jeune femme sur son compte TikTok.