Jean-Pierre Pernaut et Miss France, une si belle histoire d’amour

L’année suivante, Jean-Pierre Pernaut retrouve la cérémonie à Mulhouse. Il est cette fois-ci invité et assiste au spectacle "dans le public avec Robert Namias, le patron de l'information de TF1"."C'est là que j'ai rencontré une jeune femme prénommée Nathalie Marquay, qui avait été Miss France en 1987 et 6ᵉ dauphine de Miss Monde. Et nous avons eu un coup de foudre", ajoutait-il. Le couple devient parent de Lou et Tom, avant de se marier six ans plus tard. Scellant plus que jamais un lien indélébile entre Jean-Pierre Pernaut et les reines de beauté. À Caen en décembre dernier, les amoureux fêtent les 20 ans du premier regard qui a tout changé. Sylvie Tellier, elle, célèbre ce soir-là les 20 ans de son couronnement.