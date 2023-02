"Jean-Pierre Pernaut, un an déjà" sur TMC : le jour où… il a eu le coup de foudre pour Nathalie

Lors de leur tête-à-tête sur les toits de Paris, l’ancienne reine de beauté lui dit immédiatement qu’il est "l’homme de sa vie" et qu’elle souhaite avoir des enfants avec lui. "Je sais que tu es plus âgé. Sache que si tu ne veux pas avoir d’enfants avec moi, je pars tout de suite", lui lance-t-elle. Ce à quoi il a répondu : "Attends, attends, attends, d’accord". Douze mois plus tard, le couple devient parents de Lou. Tom naîtra un an après. Nathalie deviendra, elle, Nathalie Marquay-Pernaut le 23 juin 2007, "pour ses 40 ans". "Un mariage de princesse" organisé avec faste par son compagnon dans les grandes écuries du château de Chantilly.