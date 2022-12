Jeff Panacloc partira "à la poursuite de Jean-Marc" au cinéma en 2023

Ils étendent leur empire. Non contents de remplir les salles de spectacles, Jeff Panacloc et son comparse Jean-Marc partent à l’assaut des salles de cinéma. Le duo racontera l’histoire de sa rencontre dans un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval. Son titre ? Jeff Panacloc : à la poursuite de Jean-Marc. Car pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple. Un an tout pile avant sa sortie, le 20 décembre 2023, la comédie a dévoilé de premières images bien mystérieuses.