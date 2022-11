Jenifer se confie comme jamais face à Hélène Mannarino sur TMC

Sans apparats, vêtue d'un jean et d'une chemise, son panier accroché à son bras, elle s'est même rendue dans son ancien collège où elle a retrouvé avec beaucoup d'émotion Mr Chollet, l'ancien directeur, et son professeur préféré à l'époque. "Elle ne pensait qu'à un truc : chanter et danser !", se souvient le professeur qui n'a pas été surpris de la voir à la "Star Academy".

Durant leur road trip, Helène Mannarino et Jenifer vont également croiser Jonathan, le frère de Jenifer, ainsi que ses deux meilleurs amis Charotte et Boris qui parlent d'elle pour la première fois. "Je suis en permanence dans le viseur, admet Jenifer. Ce qui me peine, c'est qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre, qu'on interprète mal ce que je suis. Je ne vis pas dans le monde de la lumière, plus j'avance plus je me détache de tout ça".